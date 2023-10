Kenya, uomo si finge avvocato e vince 26 cause

21:10 – Un uomo in Kenya è riuscito a vincere ben 26 cause legali in Kenya, nonostante non avesse alcuna formazione legale. Il suo ingegnoso stratagemma ha coinvolto la sostituzione dei dati di un omonimo avvocato all’interno del portale della Law Society of Kenya.

Questa frode è durata oltre un anno, fino a quando il vero avvocato, un praticante, ha scoperto l’alterazione dei suoi dati e ha denunciato il furto d’identità all’Ordine degli avvocati del Kenya.

L’Ordine ha dichiarato che il vero avvocato è stato regolarmente ammesso all’Ordine il 5 Agosto 2022, e il suo profilo corretto è stato ripristinato. La filiale di Nairobi della Law Society of Kenya ha confermato che l’attuale indagato non è un avvocato registrato presso l’Alta Corte del Kenya.

Il truffatore è stato arrestato, ma la storia ha suscitato interesse in tutto il paese, con alcune persone che addirittura sono disposte a finanziare la sua istruzione legale ufficiale, considerando la sua abilità innata. La LSK ha elogiato il giovane come una “mente brillante” che ha raggiunto il successo senza le tradizionali qualifiche. L’ex governatore di Nairobi Mike Sonko sta sostenendo il giovane impostore.