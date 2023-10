Libano, scontri nella città

21:05 – In diverse città del Libano, c’è stata una serie di proteste contro Israele in risposta alla tragedia dell’ospedale di Gaza.

Queste manifestazioni si sono verificate in diverse parti del mondo arabo, incluso il Marocco, l’Egitto, il Libano e altri paesi. Nel frattempo, Hezbollah ha continuato a lanciare attacchi contro obiettivi israeliani lungo la Linea Blu, provocando rappresaglie da parte di Israele.

Inoltre, c’è stata una tensione crescente a Beirut, con scontri tra manifestanti e forze di sicurezza vicino all’ambasciata degli Stati Uniti. Mentre il presidente americano Joe Biden ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti ad Israele durante una visita nel paese, i leader libanesi hanno mobilitato i loro sostenitori in manifestazioni a Beirut.

Hezbollah ha minacciato di rispondere all’attacco all’ospedale di Gaza, mentre altre proteste sono scoppiate in Cisgiordania e in diverse capitali arabe. Anche i paesi che avevano siglato accordi di pace con Israele, come l’Egitto e la Giordania, hanno espresso condanne ufficiali contro Israele.

L’Arabia Saudita, nonostante i negoziati in corso con Israele per un accordo di normalizzazione, ha condannato anch’essa Israele. (Fonte ANSA)