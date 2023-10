Periferie. Battilocchio (FI): bene premialità per docenti in zone difficili

(DIRE) Roma, 18 Ott. – “Ringrazio il Ministro dell’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, per l’audizione odierna in Commissione d’inchiesta sulle periferie: ci ha fornito un quadro complessivo dell’impegno del suo dicastero, con particolare riferimento alle periferie e alle zone più disagiate del Paese.

Le aree più complesse hanno particolare bisogno di servizi educativi e formativi di qualità: per questo ritengo molto importante l’iniziativa di creare sistemi di premialità per i docenti che scelgono sedi oggettivamente disagiate. Molto bene anche la presentazione di “Agenda Sud”, dedicata ad oltre 2000 scuole elementari e il corposo piano mense e palestre. Verificheremo, in stretta sinergia con il Ministero, l’attuazione di questo piano articolato e ambizioso.

Lunedì, nel corso della nostra visita a Caivano e Scampia, approfondiremo inoltre alcuni spunti emersi nel corso dell’odierna audizione. Le periferie, anche quelle più remote e problematiche, con un sistema scolastico efficiente e competitivo, possono offrire servizi e opportunità agli studenti”.

Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, a margine dell’audizione del Ministro Giuseppe Valditara. (Vid/ Dire) 19:35 18-10-23