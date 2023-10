Polonia. Gasparri: bene risultati elettorali, Partito Popolare si rafforza

(DIRE) Roma, 18 Ott. – “Dopo gli ottimi risultati delle elezioni politiche spagnole e quelle di alcuni lander della Germania, anche in Polonia si conferma un governo europeista con la vittoria di Tusk. Un ottimo risultato che dimostra come il Partito Popolare si stia espandendo e rafforzando sempre di più.

Siamo essenziali in Europa e in Italia, con Forza Italia, che fa parte del PPE. Rappresentiamo la vera area moderata ispirata a principi liberali e democratici. Alternativi alle sinistre e consapevoli di svolgere un ruolo importante in tutti i territori.

Questi sono i risultati di una politica seria costantemente impegnata nel cambiamento e nel dare risposte concrete per il futuro”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Red/ Dire) 11:21 18-10-23