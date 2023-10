Sanità. Da Catania al Kurdistan iracheno per scuola medicina nucleare

‘INIZIATIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO

(DIRE) Palermo, 18 ott. – La Medicina nucleare dell’ospedale Cannizzaro di Catania, diretta da Massimo Ippolito, fa scuola nel Kurdistan iracheno. Grazie all’accordo di ricerca e collaborazione scientifica siglato a settembre con la Charmo University di Chamchamal, l’Azienda Cannizzaro è stata protagonista della ‘Scuola in Fisica Medica applicata al campo della medicina nucleare e della radiofarmacia’, svoltasi nei giorni scorsi nella regione autonoma dell’Iraq, insieme con realtà accademiche e sanitarie del Regno Unito e dell’Olanda.

Fabrizio Scopelliti, farmacista responsabile del Ciclotrone/PET, è stato tra i relatori prima all’Università di Sulaimani, poi alla Komar University of Science and Technology (Kust), con una relazione sulla “teragnostica”, ovvero sulla medicina di precisione pionieristica per terapia e diagnosi mirate, illustrando anche le tecnologie e le attività del Centro PET/CT – Ciclotrone e del Laboratorio di Radiofarmacia del Cannizzaro. L’evento formativo, organizzato dall’Università statale di Sulaimani in collaborazione l’Università americana della stessa città ha visto partecipare quasi 200 studenti e laureati in Fisica, Chimica, Farmacia e Medicina, ed è stato seguito anche dalla tv satellitare curda Kurdsat che ha ospitato Scopelliti.

“La convenzione firmata con la Charmo University – spiega Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell’Azienda Cannizzaro – fa seguito ad altri contatti di stage e tirocini presso la nostra struttura, il cui profilo altamente specialistico e innovativo a livello nazionale è stato riconosciuto anche all’estero. L’accordo prevede una collaborazione finalizzata a promuovere lo sviluppo di progetti formativi e di ricerca congiunti, sviluppo e scambio di pubblicazioni, programmi congiunti e stage, che siamo onorati di potere svolgere in realtà dove la medicina nucleare cerca modelli di riferimento e buone pratiche per il suo sviluppo”.