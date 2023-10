Sci. Brignone, Bassino, Curtoni e Goggia da Venerdì allenamento in Austria

(DIRE) Roma, 18 Ott. – Allenamento sul ghiacciaio di Hintertux, sito in Austria, per la squadra femminile di sci élite-polivalenti, impegnata da Venerdì 20 a Giovedì 26 Ottobre per un periodo di allenamento in gigante.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere, seguite dai tecnici Davide Brignone, Daniele Simoncelli, Luca Agazzi, Giorgio Pavoni, Paolo Bianchetti e Thierry Marguerettaz.

In seguito anche un altro gruppo dovrà partire per allenamenti speciali da Mercoledì 9 a Sabato 26 Novembre – sulle piste nordamericane di Copper Mountain. (Com/Red/ Dire) 13:16 18-10-23