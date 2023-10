SS106 Jonica, Ministeri individuano i tratti da finanziare

Senatrice Minasi: “Ancora una volta il lavoro serio del Governo silenzia le polemiche”

«Con la Lega e Matteo Salvini, alle parole seguono sempre i fatti.

Lo stiamo dimostrando ogni giorno, con i provvedimenti concreti che il suo Ministero e il Governo nel suo complesso stanno varando, a favore dei cittadini e delle imprese e, nel caso che più direttamente mi riguarda, a favore del Sud e della Calabria».

La Senatrice Tilde Minasi apre così una nota a commento di quanto comunicato ieri dal Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, guidato dal leader della Lega, riguardo la Statale 106 Jonica nella parte tra Sibari e Catanzaro.

«Salvini, che fin dal suo insediamento ci lavora con la massima dedizione, e il Ministro alle Finanze Giorgetti – sottolinea la Senatrice – hanno appena firmato il decreto che individua i tratti della SS 106 da finanziare con i 3 miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio 2023.

Nei mesi passati – prosegue – si era tanto parlato, polemicamente e strumentalmente, del fatto che, a dire dei detrattori, non ci sarebbero stati fondi e stanziamenti precisi per il tanto atteso ammodernamento della 106, ma queste erano, come al solito, soltanto accuse false e strumentali, staccate dalla realtà: semplicemente non c’erano ancora progetti precisi e dovevano perfino essere ancora individuati i tratti su cui intervenire – ricorda ancora Minasi – per cui il finanziamento destinato all’arteria era stato solo spalmato su diverse annualità, appunto in attesa di indicazioni più concrete.

Quanto stabilito ieri dai nostri Ministri dimostra che avevamo detto, ancora una volta, la verità: i soldi ci sono e verranno impiegati proficuamente, per lo sviluppo di una via di comunicazione fondamentale per il nostro territorio. Il Commissario straordinario e Anas potranno infatti avviare adesso le gare per far partire i cantieri, come promesso.

Con il lavoro serio e fattivo – conclude la Senatrice – continuiamo a smentire puntualmente le accuse e le polemiche di chi non trova altri appigli che le bugie e dimostriamo quanto il mio partito sia realmente sensibile alle nostre richieste e attento alle nostre esigenze.

Ringrazio i Ministri Salvini e Giorgetti per questo!»

Comunicato Stampa