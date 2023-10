USA. Manifestazione per la pace di 500 persone dentro il Congresso

23:20 – In questo moneto ci sono 500 persone, pacifisti ebrei e palestinesi, dentro Capitol Hill. Chiedono un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sulla striscia di Gaza. Dopo l’incursione, stanno facendo un sit-in di protesta contro l’attuale situazione in Medio Oriente che rischia di divenire un altro lungo conflitto. Alcuni di loro sono stati arrestati dalla Polizia americana che adesso circonda tutta l’area del Congresso.

Tutto questo mentre il Presidente degli stati Uniti, Joe Biden, è ancora in Europa atterrato da poco in Germania con l’Air Foce One, dopo la visita a Tel Aviv.

“Non ho offerto truppe USA ad Israele”, questo il commento del numero uno di Washington che ha voluto sentire gli esperti americani circa il drammatico accadimento (poco chiare le responsabilità) all’ospedale a Gaza.

Fabrizio Pace