Verona, tragico incidente stradale a Monteforte D’Alpone

Poco dopo le tre di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Monteforte D’Alpone sulla SP 17, via XX Settembre, per un incidente stradale. Un’autovettura, alla cui guida vi era un giovane di 23 anni, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver invaso la corsia opposta al proprio senso di marcia è andata a sbattere violentemente contro un muro.

La squadra VVF giunta da Caldiero con un mezzo e 5 operatori, ha lavorato utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre il conducente che risultava incastrato tra le lamiere, per poi affidarlo ai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, che ne hanno poi constatato il decesso. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 5.00 del mattino.

comunicato stampa fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88701