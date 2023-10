Israele-Hamas, Guterres chiede sforzo umanitario

21:15 – Il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha chiesto un importante e duraturo sforzo umanitario per Gaza durante una conferenza stampa a Il Cairo.

Guterres ha sottolineato la necessità di un accesso umanitario rapido e senza ostacoli agli aiuti, nonché un immediato cessate il fuoco umanitario nel 13° giorno del conflitto tra Israele e Hamas.

Il presidente dell’ONU ha enfatizzato l’urgente bisogno di cibo, acqua, carburante e medicine in quantità significative e in modo sostenibile. Ha sottolineato che ciò richiede uno sforzo umanitario duraturo e che gli operatori umanitari devono essere in grado di consegnare gli aiuti in modo sicuro nella Striscia di Gaza. (Fonte ANSA)