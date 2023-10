Reggio Calabria. Vertici dell’ENAC in città per l’Aeroporto

Ieri lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria è stato visitato dai vertici dell’ENAC accompagnati da quelli della SACAL. Una visita che fa intravedere forse il ritrovato interesse dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per il Tito Minniti.

Lo scalo è da tempo trascurato per colpa di una politica locale inefficace di far valere le legittime richieste di un territorio che necessita di uno scalo funzionate per risollevarsi dalla stagione buia che vive da anni.

Sembra che ENAC abbia attenzionato la struttura reggina per capire i lavori strutturali da fare ed infatti pare che verranno iniziati a breve imponenti lavori che necessiteranno di tre grandi cantieri.

Forse finalmente qualcosa si muove! Occorre ricordare anche l’impellenza della rimozione dei vincoli, ormai non più tecnici ma strettamente burocratici, che non permettono a determinate compagnie di volare da e verso Reggio Calabria.

Un Tito Minniti funzionante e funzionale, inutile ricordarlo, è il primo strumento da utilizzare come volano economico della città oltre che fonte d’impiego e quindi di sostegno per l’economia locale.

FMP