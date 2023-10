Sarebbero 60 gli ostaggi in mano Hamas

Secondo fonti di Israele sarebbero 60 gli ostaggi tenuti prigionieri dalle milizie di Hamas a Gaza. A dirlo è il portavoce militare Hagari. Si tratterebbe sia di militari che i civili, persone che Hamas vorrebbe scambiare con un cessate il fuoco da parte di Tel Aviv, che però evidentemente non solo non si fida ma ha anche altri “programmi” che vedono la liberazione degli ostaggi come primo obiettivo.

La situazione nella striscia di Gaza è a dir poco drammatica. Medici senza frontiere riferisce di ospedali locali al collasso, sarebbero oltre 5000 i feriti e le strutture sono a corto di luce, carburante ed acqua.

Fabrizio Pace