Unical, dottorato di ricerca internazionale per gli studenti di Giurisprudenza

L’Università della Calabria arricchisce le sue collaborazioni scientifiche internazionali grazie ad un nuovo accordo, siglato nei giorni scorsi, per la formazione e la ricerca in ambito giuridico, con l’Università brasiliana do Vale do Itajai (Univali) e la statunitense Widener University Delaware Law School (Delaware).

La convenzione permetterà agli studenti di Giurisprudenza, dopo un tirocinio di un anno in una delle due università straniere, di conseguire il doppio titolo di dottorato di ricerca o di altri titoli post-lauream. Inoltre l’accordo consentirà lo scambio dei docenti per periodi di insegnamento e ricerca nelle sedi partner.

Il rettore Nicola Leone, in occasione della firma dell’accordo, ha sottolineato come l’Università della Calabria punti sempre più sull’internazionalizzazione e come si apra sempre più a collaborazioni che qualifichino e consolidino il bagaglio umano e professionale di studenti e docenti.