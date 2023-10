Avellino. Arrestato pusher 30enne: aveva circa 120.000 € in contanti e 922 gr di droga

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a conclusione di un’attività info-investigativa, finalizzata a prevenire lo spaccio ed uso di droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne di Avellino per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato nei pressi del casello autostradale di Avellino-Ovest a bordo di un’autovettura.

Nella circostanza, dopo l’identificazione, veniva effettuata un’accurata perquisizione all’interno del veicolo a seguito della quale venivano rinvenuti, occultati nel bagagliaio, 168 grammi di marijuana, nascosti in buste buste di cellophane, nonché la somma in contanti di 8510 euro occultati nel vano porta oggetti.

Di seguito all’arresto i poliziotti decidevano di procedere ad ulteriore perquisizione che interessava l’abitazione ed il box auto in disponibilità dello stesso che sortiva esito positivo. Infatti, nascosti in un cassetto, venivano rinvenuti 754 grammi di hashish, 38 flaconcini contenenti un liquido ambrato, presumibilmente tetraidrocannabinolo, denaro in contanti per 119.985 euro, nonchè ulteriori 53 banconote da 50 euro, rilevatesi poi essere false.

Gli ulteriori accertamenti effettuati hanno consentito di appurare che il 30enne aveva posto in essere una fiorente attività di spaccio articolata anche attraverso i social e su canali Telegram, creando una vera e propria “piazza di spaccio online”. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione adoperato per il confezionamento delle singole dosi. Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Avellino/articolo/896653233e7c3078448369003