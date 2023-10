Difesa. Sottosegretario Isabella Rauti domani a El Alamein

(DIRE) Roma, 20 Ott. – In occasione dell’81esimo anniversario delle battaglie di El Alamein, il sottosegretario alla difesa, senatrice Isabella Rauti, si recherà domani in Egitto, nel sacrario militare italiano, per rendere omaggio ai caduti. La cerimonia prevede l’inaugurazione del nuovo complesso museale.

Le importanti opere di ristrutturazione nel Sacrario militare italiano di El Alamein sono state realizzate e ultimate grazie al lavoro, all’impegno ed alla sinergia tra la Difesa italiana, nelle sue divere articolazioni competenti, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e le autorità egiziane. (Red/ Dire) 19:15 20-10-23