Energia. Rampelli (FdI): miei emendamenti per proroga mercato tutelato 2 anni

(DIRE) Roma, 20 Ott. – “In difesa del mercato tutelato ci sono anche due emendamenti miei alla Camera dei Deputati, si tratta di una battaglia per difendere i consumatori dall’aggressività del mercato libero e dalla sua tendenza, come accaduto nel campo dei carburanti, a fare cartello e a chiudere un monopolio che somiglia a un mostro con sette teste.

Il mercato tutelato invece fa da regolatore terzo, garantisce la libera concorrenza impedendo i trust e l’impennata delle tariffe a fini speculativi.

Per capire la fine che potrebbero fare lo Stato e i cittadini basta tenere a mente i tentativi fatti dalla Guardia di finanza quando fece le ispezioni nelle stazioni di servizio di distribuzione dei carburanti, pensando che il motivo degli improvvisi rincari alla pompa fosse lì. Senza troppa efficacia.

Lo Stato liberale non è una giungla, il liberismo funziona solo se lo Stato non rinuncia a svolgere le funzioni di regolazione, vigilanza e controllo. Per questo ho chiesto che il mercato tutelato sia prorogato di due anni”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. (Red/ Dire) 19:22 20-10-23