Gorizia, auto si ribalta e finisce nel giardino di una villetta

Intorno alle 04 di questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è finita fuori strada mentre percorreva la SR 351, nel territorio del comune di Gradisca d’Isonzo. L’auto si è ribaltata ed è finita nel giardino di una villetta danneggiando un palo della linea telefonica e tranciando il tubo del gas dell’abitazione.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra e l’autogrù del comando della sede centrale, al loro arrivo hanno trovato l’unico occupante della vettura già uscito dal mezzo. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto incidentata e dell’area del sinistro, riuscendo ad eliminare la fuoriuscita di gas chiudendo la valvola di intercettazione interrata che si trovava all’esterno della proprietà.

Mentre il personale sanitario visitava l’uomo vittima dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno rimosso l’auto dal giardino con l’autogrù e l’hanno riportata sulla sede stradale. Sul posto, per quanto di competenza, presenti anche Carabinieri e i tecnici dell’azienda distributrice del gas.

