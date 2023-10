Migranti. Tajani: Accordo con Tunisia per lavori qualificati

Roma, 20 Ott. – “Vogliamo rafforzare la migrazione regolare, contro quella irregolare e contro i trafficanti di esseri umani”. Questo il senso del memorandum che l’Italia ha siglato con la Tunisia, ha detto ai giornalisti Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, al termine della firma col suo omologo tunisino, Nabil Ammar.

Sitratta di un’intesa con cui l’Italia si impegna ad accordare 4mila permessi di lavoro a cittadini tunisini qualificati. “Vogliamo dare lavoro a persone che vogliono essere impegnate e sono formate, che non andranno in giro per l’Italia ma andranno a lavorare direttamente nell’agricoltura o nell’industria”. Il memorandum era stato annunciato lo scorso aprile, al termine di un bilaterale tra Tajani e Ammar in Farnesina, a Roma. (Red/Dire) 13:01 20-10-23