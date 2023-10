Presidente psicoanalisti: Meloni ha fatto bene, non aveva altre possibilità

“Non è una questione di emacipazione”

(DIRE) Roma, 20 Ott. – “Giorgia Meloni ha fatto bene, si è sentita chiamata in causa in maniera non leale come donna. Sono molto critico sul suo bilancio di governo, ma sul piano privato ha risposto dignitosamente non negando i suoi sentimenti, né quanto di bello abbia vissuto con lui.

Purtroppo non ha avuto altre possibilità dopo l’ennesima volta che è stata chiamata in causa, e la più grave secondo me è stata quella sulla ‘transumanza dei migranti'”. Così Sarantis Thanopulos, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, commenta il post in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina ha comunicato la rottura della sua relazione con Andrea Giambruno, il padre di sua figlia.

“Non penso che sia una questione di emancipazione, perché quella femminile non passa attraverso questi gesti. Si è trattato di una situazione problematica in partenza – continua lo psicoanalista – il suo compagno fa gaffe sembra piuttosto una persona maldestra nell’approcciare l’interlocutore.

Sono state conversazioni compromettenti in qualche modo che non fanno fare una bella figura nemmeno alla sua compagna premier”.

Probabilmente la responsabilità di essere stato il compagno della presidente ha avuto un ruolo negativo su di lui. Detto questo- conclude- Giorgia Meloni bisogna giudicarla per le cose che fa, ma non come una figura che emancipa le donne”. (Red/ Dire) 19:06 20-10-23