Vasto e pericoloso incendio a Bagnara Calabra

22.45 – Un incendio di vaste proporzioni sta devastando la vegetazione a Bagnara Calabra, paesino della provincia tirrenica di Reggio Calabria. Le fiamme lambiscono la zona del cimitero e le abitazioni limitrofe. Sono all’opera, già da diverse ore, le squadre dei Vigili del Fuoco che tengono in sotto controllo la situazione affinchè non vi siano rischi per i residenti.

L’incendio si è spostato a causa del vento anche sulla montagna appena sopra la marina di Bagnara dove incombe pericolosamente sull’area del porto.

Per domare le fiamme i Vigili del Fuoco stanno utilizzando anche un Canadair. Il vasto incendio e l’altezza delle fiamme, visibile anche da molto lontano, ha fatto si che venissero interdette al traffico molte delle strade adiacenti.

qui sotto al link il video del gigantesco rogo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagnara Calabria: https://www.facebook.com/100077386800047/videos/1640947476315279

Federica Romeo