CoReCom Calabria: Webinar di approfondimento sul Conciliaweb 3.0 e il ruolo degli avvocati nella gestione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni

Iniziativa del Comitato per le Comunicazioni della Calabria

Il Comitato per le Comunicazioni della Calabria, guidato dal presidente Fulvio Scarpino, affiancato dal vice presidente Mario Mazza e dal segretario Pasquale Petrolo, sin dal proprio insediamento ha considerato prioritario garantire vicinanza ai cittadini con un supporto fisico e concreto nelle controversie con i gestori dei servizi di telefonia, internet e pay-TV (indennizzi, rimborsi, storno di somme non dovute, chiusura di contratti, blocco pratiche recupero crediti).

Per questo, il Comitato ha puntato al potenziamento del ConciliaWeb, la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, semplice e interattiva, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e di servizi di media audiovisivi.

Il Co.Re.Com. Calabria ha anche lavorato ad un percorso facilitato dalla presenza degli operatori e, soprattutto, gratuito per la rapida soluzione di fastidiose controversie, aprendo “punti di conciliazione” fisica su tutto il territorio calabrese: obiettivo dello sportello è quello di assistere i cittadini che hanno difficoltà all’approccio telematico.

Il contenzioso fra consumatori e operatori della telefonia riveste un interesse crescente e coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini, per questo il Co.Re.Com. Calabria ha ritenuto di procedere ad un approfondimento attraverso dei webinar, sul tema “Il Conciliaweb 3.0 e il ruolo degli avvocati nella gestione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche e fornitori di servizi di media audiovisivi”. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Unione Ordini Forensi della Calabria. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 ottobre alle 15, la partecipazione al webinar riconosce un credito formativo.

I lavori saranno aperti dal presidente del Corecom, avvocato Fulvio Scarpino, e dal presidente dell’Unione Ordini Forensi della Calabria, avvocato Rosario Infantino.

Le relazioni sono affidate all’avvocato Antonino Mallamaci che approfondirà il tema “Aspetti generali della risoluzione delle controversie presso Corecom e Agicom”, e l’avvocato Salvatore Muraca, al quale è affidato il tema “Tentativo obbligatorio di conciliazione e illustrazione pratica dell’utilizzo della piattaforma Conciliaweb”. A chiudere le relazioni, l’avvocato Antonia Repaci, sul tema “La definizione delle controversie”.

Per partecipare invia una mail ad uno di questi indirizzi: salvatore.muraca@consrc.it; antonico.mallamaci@consrc.it