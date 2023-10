Francia: 17 aeroporti minacciati. 15 evacuati, 130 voli cancellati

Molti ritardi” a causa della minaccia di bombe. Possibili disagi per i nostri connazionali

Mercoledì la maggior parte dei principali aeroporti francesi, ad eccezione di due a Parigi, sono stati temporaneamente evacuati dopo essere stati oggetto di minacce, che hanno portato alla cancellazione di 130 voli e a innumerevoli ritardi, secondo il ministero dei trasporti.

Le minacce di bombe aumentano a pochi giorni dagli attentati costati la vita al professore Dominique Bernard ad Arras (Pas-de-Calais) e a due svedesi a Bruxelles; il Palazzo di Versailles, ad esempio, ha dovuto essere evacuato tre volte da sabato. Mercoledì gli aeroporti francesi sono stati particolarmente presi di mira.” Questi falsi allarmi non sono brutti scherzi.

Sono crimini. Verranno puniti “, ha aggiunto, precisando che per ogni minaccia è stata sporta denuncia. Clément Beaune che l’autore di una falsa allerta rischia “ fino a due anni di carcere e una multa di 30.000 euro ”. Mercoledì anche il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha avvertito che ” i piccoli burattini ” responsabili dei falsi allarmi, in particolare degli allarmi bomba, saranno ” trovati ” e ” puniti “.

Secondo l’organismo di monitoraggio del traffico aereo Eurocontrol, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, alle 21:00 nessun aeroporto era stato completamente chiuso.

Il traffico è stato completamente interrotto almeno per qualche tempo a Tolosa, Beauvais, Bordeaux e Pau. I due aeroporti parigini, Orly e Charles-de-Gaulle, invece, non sono stati colpiti.

L’attività è generalmente ripresa dopo l’intervento delle squadre di sminamento. “Gli allarmi sono stati ritirati”, aveva già confermato il ministro dei Trasporti, intorno alle 18,30, su X prima di ringraziare le “squadre mobilitate e i passeggeri che hanno mostrato grande calma”.

All’aeroporto di Nantes, Joseph Lépinay, 69 anni, è rimasto bloccato per diverse ore. “Eravamo pronti a imbarcarci per andare a Maiorca e poi ci hanno detto: ‘Dobbiamo uscire, c’è un pacco abbandonato’. Siamo andati al primo rifugio, perché pioveva, e poi ci hanno respinti di nuovo. Poi niente più notizie ”, ha detto. Gli aeroporti di Lille, Lione (Bron), Nantes, Nizza, Tolosa, Beauvais hanno ricevuto minacce via e-mail, secondo una fonte della polizia. La prefettura dei Pirenei Atlantici ha indicato che “ fatti simili ” si sono verificati a Pau e Biarritz.

Anche un portavoce dell’aeroporto di Strasburgo ha annunciato il ricevimento di “un’e-mail dannosa”, mentre il direttore generale dell’aeroporto di Carcassonne, Cyril Dall’Ava, ha parlato di un’e-mail minacciosa. Anche l’aeroporto di Rennes è stato ” bersaglio di un allarme bomba in pieno giorno “, che ha portato alla sua evacuazione, mentre l’aeroporto di Brest, che, come una quindicina di stabilimenti nei dintorni, ha ricevuto un messaggio di posta elettronica minaccioso indirizzato a indirizzi generici, è stato evacuato a causa alla presenza di un pacco sospetto, hanno segnalato le rispettive prefetture.

Secondo la prefettura degli Alti Pirenei, l’aeroporto di Tarbes-Lourdes non ha ricevuto una minaccia diretta ma era la copia nascosta di un’e-mail indirizzata a un altro aeroporto ed è stato quindi evacuato a titolo precauzionale. I disagi furono più o meno marcati.

Secondo il dashboard online della Direzione generale dell’aviazione civile (DGAC), i ritardi si sono risolti per lo più intorno alle 21:30. Ma la DGAC aveva segnalato, all’inizio della giornata, ritardi che a volte si estendevano per diverse ore, in particolare a Tolosa, Lille, Beauvais e Bordeaux. A Bordeaux l’aeroporto ha ripreso gradualmente la sua attività intorno alle 17, mentre a Biarritz e Pau la riapertura è avvenuta all’inizio del pomeriggio. A Nizza, secondo le comunicazioni dell’aeroporto, “c’è stata semplicemente la segnalazione di un pacco sospetto, cosa frequente, che ha richiesto la creazione di un perimetro di sicurezza “.

c.s. – Sportello dei Diritti