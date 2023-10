La “Nuova Scarlatti” di Napoli ospite dell’OTC nel ricordo di Giovanbattista Cutolo

Domenica 29 Ottobre alle ore 18.00 al Teatro “Zanotti Bianco” di Reggio Calabria, per la stagione autunnale dell’Orchestra del Teatro Cilea, si esibirà il quintetto di fiati dell’Orchestra “Nuova Scarlatti” di Napoli, quintetto di colleghi ed amici del compianto Giovanbattista Cutolo, cornista dell’Orchestra Scarlatti 24enne ucciso all’alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da un pub nel centro della capitale partenopea. A lui verrà dedicato il concerto, non solo per la memoria, ma per perpetuare un messaggio di sensibilizzazione all’educazione giovanile, al rispetto del prossimo (quello vero, non quello dei camorristi o mafiosi) e di proposta culturale come alternativa alla strada e al malcostume. Giovanbattista era un “ragazzo per bene”, cresciuto a pane e musica, e deve essere da esempio ai giovani d’oggi, per poter scegliere come vivere la vita. Per questo non poteva mancare un tributo al giovane, per l’occasione offerto dai suoi stessi amici e colleghi.

Il programma prevederà musiche di Haydn, Ibert, Arnold, Farkas e Berio, e per l’occasione l’Orchestra del Teatro Cilea ha deciso di devolvere parte dell’incasso al progetto “Corredino sospeso” dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora. La stagione autunnale, già ricca degli appuntamenti già lanciati del 5 Novembre, col Concerto “Mozart il genio di Salisburgo” diretto dal M° Giovanni Pompeo e solista Michele Giovinazzo (clarinetto) e del 19 Novembre con “Serpilla e Bacocco” di G. M. Orlandini e il Concerto in re minore di F. Mendelssohn diretto dal M° Maurizio Colasanti e i solisti Chiara Tirotta (mezzosoprano) Raffaele Facciolà (baritono) e Pasquale Faucitano (violino) si arricchisce di altri due appuntamenti importanti oltre al concerto dedicato al giovane Cutolo. Il 26 Novembre andrà in scena “La divina, la voce della passione”, omaggio a Maria Callas con musiche di Bellini, Verdi, Puccini e Cilea con il soprano Marily Santoro; il 3 Dicembre invece sarà la volta del “Beatrice Valente Quartet” con Play what you feel, con musiche di Ellington, Jobim, Gerswine Djavan. Un cartellone ricco di opportunità ogni settimana, sempre alle ore 18.00 al Teatro Zanotti (biglietteria in Teatro il giorno dello spettacolo o prevendita presso “La Bottega della Musica”), appuntamenti da vivere da soli, in compagnia o ancora meglio accompagnati da figli ed amici, per dire si alla cultura e alla vita, e continuare il sogno di Giovanbattista.

