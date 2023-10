Prosegue, dopo la cerimonia di inaugurazione alla presenza di rappresentanti istituzionali, il WeddingExpò a Villa San Giovanni

Oggi e domani sfilano gli abiti da sposa

Inaugurato, a Villa San Giovanni, il Wedding Expo, alla presenza del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, del vicesindaco e della Presidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni, rispettivamente, Ada Pavone e Caterina Trecroci.

Taglio del nastro per gli organizzatori di questo grandissimo evento, Antonio Rositano, Daniele Iamundo e Giuseppe Cervasio, con la direzione della Perla dello Stretto, che richiama sulla provincia reggina, visitatori e coppie di sposi da tutta la Calabria.

Una presenza eccezionale poi, quella del wedding Planner di fama nazionale, architetto delle spose, Angelo Garini, che resterà in città sino a domenica. Proprio in occasione della giornata inaugurale è stata estratta la fortunata coppia vincitrice di uno dei premi in palio per questa edizione: una fantastica Crociera Msc.

E la kermesse prosegue con tutti i numerosi appuntamenti in programma che rendono il Wedding Expo un vero e proprio contenitore di eventi, come i talk show, gli spettacoli, il cooking show, le masterclass, le sfilate e i giochi.

I giochi, in particolare, stanno coinvolgendo le coppie, oltre 400, che si cimentano, e si cimenteranno, in una serie di divertenti prove per vincere il proprio matrimonio. Infatti, grazie al contest “Ti regaliamo il matrimonio”, domenica, ultima giornata di Expo, verrà decretata la coppia vincitrice dell’ambitissimo premio.

Oggi e domani, poi, gli abiti da sogno, disegnati per il giorno più bello, sfileranno di fronte alle future spose. Un nuovo format, dunque, per “Mediterranea Comunicazioni”, che torna con questa 13esima edizione, su cinquemila metri quadri di area espositiva, a dare vita ad una quattro giorni di spettacolo, movimentando l’economia reggina in uno dei comparti più importanti e sempre in crescita.