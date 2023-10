Reggio Calabria, inaugurata l’esposizione dell’opera “Terra, il Viaggio della Vita” di Beniamino Minnella

Numerosi i cittadini accorsi ieri all’inaugurazione, nel tardo pomeriggio presso la Galleria Mediterranea di Reggio Calabria, della mostra dell’opera unica “Terra, il Viaggio della Vita” di Beniamino Minnella, affermato artista internazionale.

Presente all’evento la guida spirituale Ven. Ghesce Dorji Wangchuk, che al momento è ospite del “Centro di Buddhismo Tibetano” di Reggio Calabria presieduto dalla prof.ssa Anna Stella Chirico, che ha dichiarato “Sono contento di vedere così tante persone qui. Ho una passione speciale per l’arte anche perchè si collega molto alla rappresentazione del sacro. L’arte ha molti significati e porta pace alla mente. E dall’arte si possono scorgere quelle che sono le diverse culture e le differenti tradizioni. Reggio è uno dei miei posti preferiti e sono molto contento di essere qui e di vedere così tanta arte”.

Beniamino Minnella, molto emozionato, ai presenti ha parlato dell’opera raccontando che “Questo lavoro non è solamente una tela è una luce. Una luce che io l’ho presa in India, durante il mio viaggio, e questa tela racchiude tutti i momenti per me più significativi. All’interno c’è anche un mio autoritratto, quando arrivato nel deserto ai confini col Pakistan, molto stanco, mi sono identificato con un vecchietto solo, seduto, con una brocca d’acqua”.

Il quadro “Terra, il Viaggio della Vita”, insieme ad altre sue due opere, si potrà ammirare fino a domani, 22 Ottobre.

