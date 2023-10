Tour Operator austriaci alla scoperta della Calabria, prosegue il viaggio su Pollino e Sibaritide con il focus tra mitologia e storia

Turismo – Catanzaro, 21/10/2023

Nel corso della seconda giornata di visita da parte dell’Associazione dei tour operator austriaci (ÖRV), alla scoperta delle molteplici identità attrattive fra Pollino e Sibaritide, si è svolto un approfondimento culturale sulla Calabria mosaico di culture diverse.

È questo il focus del congresso annuale dell’Associazione ÖRV, realizzato con il supporto del dipartimento Turismo della Regione Calabria, all’interno del viaggio esperienziale che in questi giorni sta coinvolgendo cinquanta operatori delle agenzie di viaggio austriache.

La vice presidente della Giunta regionale, Giusi Princi, ha portato i saluti della Regione e del presidente Roberto Occhiuto agli ospiti austriaci sottolineando il valore che queste attività di promozione svolgono per Calabria Straordinaria.

“Mercati turistici come quelli proposti dall’Associazione ÖRV – ha affermato la vicepresidente – sono il target verso il quale la Regione Calabria sta profondendo il massimo sforzo per raccontare i punti di forza di una terra che vuole promuoversi in campo internazionale, sdoganando l’immagine di meta da scegliere solo per il turismo estivo. Speriamo che riusciate ad apprezzare il grande potenziale che la Calabria esprime creando un importante sodalizio attraverso la sinergia della nostra regione con la vostra organizzazione”, ha concluso Princi.

Ad aprire i lavori la presidente dell’ÖRV, Eva Buzzi, ed il responsabile ufficio Enit di Vienna, Andrea Colonnelli, che nel ringraziare l’amministrazione, hanno sottolineato l’importanza di creare nuove sinergie con un territorio, come la Calabria, ricco di storia, tradizioni ed identità che oggi rappresentano un attrattore importante per il turismo.

È stato il direttore del Parco Archeologico di Sibari, Filippo Demma, a raccontare i miti della Sibaritide spiegandoli in chiave ambientale e storica ed illustrando agli ospiti come la Calabria, in generale e la Sibaritide, in particolare siano davvero la terra del Mito. Anche la direttrice del museo Cosentia Itinera, Anna Cipparrone, è intervenuta all’incontro anticipando con la sua illustrazione, le mete caratteristiche della nostra Regione ed oggetto del tour.

Di grande importanza è stata anche la presenza dei tour operator calabresi che hanno avuto modo di incontrare i professionisti austriaci in un confronto e scambio di prospettive per il futuro promozionale della Calabria oltre i confini.

Il viaggio di quattro giorni alla scoperta della Sibaritide e del Pollino, organizzato dal dipartimento al turismo della Regione Calabria per focalizzare l’attenzione degli operatori sugli asset portanti del turismo esperienziale, è nato nell’ambito degli scambi intrapresi durante la partecipazione della Regione alla fiera di Vienna.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?36794