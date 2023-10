Israele. Nuovi raid sugli scali di Damasco e Aleppo

09:00 – E’ di questa mattina la notizia che l’esercito israeliano ha attaccato, con diversi raid, gli aeroporti di Damasco e Aleppo. Quest’ultima sarebbe stata colpita da 4 missili.

Si teme un’allargarsi del conflitto, così come temono al comando militare israeliano: “l’escalation di attacchi da parte di Hezbollah rischia di “trascinare il Libano in una guerra dalla quale non guadagnerà nulla, ma perderà molto”. Il timore principale è che l’Iran, stato non ha mai nascosto il suo sostegno ad Hamas, entri direttamente nel conflitto contro Israele.

Per il Governo Netanyahu diviene sempre più prossima, dopo i raid aerei, la fase dell’entrata delle truppe di terra nella striscia di Gaza e rimane primaria la preoccupazione per gli ostaggi e l’obiettivo della loro liberazione che potrebbe forse calmare le acque e arginare il conflitto. Occorre ricordare a tutti, Hamas compresa, che la situazione umanitaria a Gaza è allo stremo, ha passato il confine dell’umana sopportazione già da tempo.

A ricordarlo sono le sigle degli organismi internazionali ONU, UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP e OMS, che chiedono ripetutamente e giornalmente il cessate il fuoco. “La situazione umanitaria di Gaza era disperata prima delle ultime ostilità. Ora è catastrofica. Il mondo deve fare di più”. Questo il messaggio unanime della suddette agenzie.

Fabrizio Pace