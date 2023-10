Pallacanestro Viola: primo successo casalingo. Battuta Barcellona

Importante successo casalingo per la Pallacanestro Viola. Prima vittoria stagionale in casa per i neroarancio. Pubblico che rispetta numeri e passione vista nel turno precedente in casa, risultato ruggente contro un’ottima Barcellona.

Tanti dettagli da rivedere, specialmente in fase difensiva segnalati nella conferenza stampa post-gara dal tecnico Federico Cigarini che non condivide il rilassamento finale del team, pronto a pretendere il massimo da un giovane gruppo che conquista la terza vittoria in quattro gare disputare.

Gara tiratissima: Reggio parte bene con i primi canestri “ufficiali” al PalaCalafiore di Illia Tyrtyshnyk. L’ucraino gioca al top anche se, la verve di Indelicato e soprattutto di Fernandez sembra tutto tranne che arrendevole. 25 a 16 nel primo quarto. Nel secondo, gli ospiti, accompagnati da una buona cornice di pubblico ospite colpiscono con Fernandez, sorpassano l’avversario e volano in vantaggio.

La gara ha tanti volti. Aguzzoli è il più vispo dei locali. Binelli commette troppo presto il quarto fallo personale. 42 a 47 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto qualcosa cambia: Coach Cigarini carica all’inverosimile i suoi. Un canestro dopo l’altro con Aguzzoli da Mvp, seguito a ruota da un Simonetti in riscatto dopo qualche errore di troppo. Il break è devastante: più sette al termine del terzo quarto che si amplifica nel quarto raggiungendo l’89 a 71. Tutto finito? Assolutamente no. Barcellona, “rimboccandosi le maniche” con la giusta umiltà andrà a recuperare tutto, o quasi lo svantaggio arrivando sul meno 6. E’ troppo tardi: i neroarancio vincono ed abbracciano il pubblico amico. Giovani da migliorare, senza dubbio, ma con altri due punti nello zaino.

Pallacanestro Viola-Barcellona 99-89

(25-16,17-31,34-23,22-19)

Pallacanestro Viola:Aguzzoli 26,Riversata,Simonetti 15,Konteh, Maksimovic 20,Mavric 11,Mazza,Seck 6,Binelli 2,Tyrtyshnik 19,Russo,Collu.All Pippo Biondo Ass Peppe Costantino

Barcelona:Bilous,Gojgovic 4,Acosta,Drigo 10,Indelicato 20,Sahin,Tartamella 7,Urosevic,Lalic 14,Marangon,Cerruti 7,Fernandez 27.All Federico Cigarini Ass Seby D’Agostino

Arbitri i signori Alessandro Lorefice di Ragusa e Federico Macelli di Augusta (Sr)

