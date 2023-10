Poliziotta salva la vita a uomo colto da malore sulla A2

10:00 – I ringraziamenti di una coppia ad Angelica del Commissariato di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, per aver salvato le loro vite. L’uomo, colto da malore, era fermo in autostrada e l’agente creando un corridoio di sicurezza gli aveva praticato le manovre di primo soccorso.

Questo il post sulla pagina ufficiale della Polizia di Stato con la quale si rende noto il prezioso e tempestivo intervento della poliziotta che ha salvato la vita di un uomo colto da malore in autostrada.

Federica Romeo