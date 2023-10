Presentazione FenImprese Reggio Calabria: 26-10 alle 17:30 al Museo del Bergamotto

FenImprese è un’associazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro come “Associazione Sindacale a carattere Nazionale” e pertanto, articolata su piani territoriali, che esplica le sue funzioni nell’ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto.

Fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle macro, micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali.

Il Presidente Provinciale FenImprese con la presenza della Dirigenza Nazionale, gli imprenditori, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, tutti i rappresentativi nelle rispettive categorie imprenditoriali e professionali, saranno onorati della sua partecipazione all’incontro che puntualmente si svolgerà in una cornice piena di entusiasmo. Tale invito sarà rivolto, inoltre, a tutti gli enti e amministrazioni locali.

Saranno toccati temi particolarmente rilevanti per le aziende e professionisti italiani, dando rilevanza alla rappresentatività delle PMI del territorio attraverso attività sindacale. Tale proposito sarà suggellato con l’inaugurazione della nuova sede Provinciale FenImprese Reggio Calabria.

Condivideremo idee ed esperienze sulla ripartenza per dar vita a confronti ed ispirazioni su come, tutti gli imprenditori, possano affrontare al meglio la ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria. Fattore rilevante per il Restart è, dunque, essere capaci di coniugare la visione a breve termine con quella a lungo termine, programmando investimenti e utilizzo delle risorse adeguate.