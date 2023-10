USA: ucciso un giudice con un’arma da fuoco

Mentre negli Stati Uniti corre l’allarme terrorismo (come in altre parti del mondo), il Paese si deve preoccupare anche delle armi. L’ultima vittima è un giudice, che è stato strappato alla vita con degli spari in Maryland, fuori dal vialetto di casa sua a Hagerstown, Giovedì sera.

La vittima si chiama Andrew Wilkinson, un uomo di 52 anni, e poche ore prima si era pronunciato in un caso di affidamento di minori. La polizia, pensa che il colpevole sia proprio colui contro il quale aveva espresso la propria volontà, come spiega lo sceriffo della contea di Washington, Brian Albert, sottolineando che “si è trattato di un attacco mirato”.

Il sospettato sarebbe un soggetto di 49 anni, ed “è considerato armato e pericoloso”. Lo sceriffo ha ordinato ai suoi uomini di appostarsi fuori dalla case di diversi giudici dell’aerea, anche se si pensa che l’obiettivo del killer fosse solo Wilkinson (fonte: ansa.it).

AO