Da Lunedì Teatro Golden: debutta Il Sequestro con Roberto Ciufoli, Sarah Biacchi, Simone Colombari, Alessandra Frabetti, Salvatore Riggi

Dal 26 Ottobre al 5 Novembre 2023, di Fran Nortes traduzione Piero Pasqua regia Rosario Lisma una produzione PipaMar srl e La Bilancia Soc. Coop

Quante ingiustizie nel mondo! Per ognuna ci sono storie, persone che si dedicano a cercare di risolverle. Al Teatro Golden debutta “Il Sequestro”, una commedia esilarante nata proprio per raccontare una profonda ingiustizia. Protagonisti del testo, in scena dal 26 Ottobre al 5 Novembre 2023, scritto da Fran Nortese sono: Roberto Ciufoli, Sarah Biacchi, Simone Colombari, Alessandra Frabetti, Salvatore Riggi con la regia di Rosario Lisma e la traduzione di Piero Pasqua. La trama si concentra attorno alle vicissitudini di un mercato rionale destinato alla chiusura.

Per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, fra cui la sua, il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio dell’autorità che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica. E ancor meno con la ingenua sventatezza del cognato Mauro, che garantisce un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti.

E se la ministra, come previsto, è sicuramente una cinica farabutta, c’è chi si rivela anche peggio di lei. Lo scopriranno presto i volenterosi, ma sgangherati protagonisti – interpretati da un irresistibile quintetto di attori – di questa perfetta macchina teatrale.