Treviso: Illeciti contro il RdC, scoperte erogazioni non spettanti per circa 300 mila €. Denunciate 14 persone

Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza), si rende noto che le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto 14 persone, che percepivano da anni il Reddito di Cittadinanza senza averne titolo, per un importo complessivo di circa 300mila euro. Gli accertamenti hanno preso il via dall’approfondimento della posizione di alcuni appartenenti a diversi nuclei familiari, tutti residenti allo stesso indirizzo e beneficiari della misura di sostegno.

Le indagini dei finanzieri della Tenenza di Vittorio Veneto hanno fatto emergere molteplici falsità nelle domande presentate, a partire dal 2019, per ottenere il Reddito di Cittadinanza: le due famiglie realmente residenti all’indirizzo riportato nelle istanze, infatti, erano state “frazionate”, solamente sulla carta, in diversi nuclei familiari, in modo da ottenere maggiori erogazioni del beneficio.

Inoltre, è stato accertato che nella documentazione inviata all’INPS erano stati omessi redditi per oltre 500mila euro, in gran parte ottenuti dalle vendite di auto, transazioni commerciali che, peraltro, erano state spesso concluse truffando il cliente sulle reali qualità delle autovetture.

Infine, gli investigatori hanno scoperto che uno degli indagati ha percepito illecitamente anche il Reddito di Emergenza, misura di sostegno che era stata ideata per aiutare quelle famiglie che avevano avuto difficoltà durante la passata emergenza pandemica. A fronte delle irregolarità individuate, i responsabili sono stati segnalati, oltre che alla Procura della Repubblica di Treviso, per i profili penali emersi, anche agli uffici competenti dell’INPS, per il recupero delle somme indebitamente erogate.

L’attività costituisce ulteriore testimonianza dell’impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Treviso nella salvaguardia dell’efficace gestione delle risorse pubbliche e a contrasto dell’indebito accesso a prestazioni previdenziali, che può generare iniquità sociale e minare l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione. La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 106/2006, come introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 188/2021).

Nulla osta A.G.: concesso

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Treviso