Turismo sostenibile, Santanchè: “Pubblicato l’avviso per il fondo da oltre 4 mln per i cammini religiosi, una straordinaria opportunità di sviluppo per un settore strategico”

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l’avviso per il fondo di 4.320.000,00 euro destinato allo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani.

“Il Ministero, sulla base del Piano Strategico per il Turismo 2023-2027, intende rafforzare e promuovere lo sviluppo di tutte le forme di turismo sostenibile, di cui i Cammini fanno parte. Un primo passo per fare sistema è stata la creazione del catalogo dei Cammini religiosi italiani, che raccoglie gli itinerari di fede strutturati, risultato di una lunga tradizione. Altre iniziative sono state fruttuose, come i contributi dal Fondo Sviluppo e Coesione per la via Francigena e del FUNT per l’accessibilità e l’infrastrutturazione del Sistema integrato dei Cammini.

I cammini religiosi in Italia sono un’Eccellenza che va rafforzata e infrastrutturata. Per questo ora abbiamo pubblicato l’avviso per l’accesso al fondo da oltre 4 milioni dedicato alla valorizzazione di questi percorsi che sono parte di una tradizione secolare. Si tratta di una straordinaria opportunità per un settore strategico, anche nell’ottica di avvicinarsi al Giubileo 2025, che prevediamo attrarrà 30 milioni di pellegrini nella nostra Nazione.”

Commenta così il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Le domande sono aperte a partire dalle ore 12:00 del 26 ottobre 2023 alle ore 12:00 del 13 novembre 2023. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicato-avviso-per-lo-sviluppo-dellofferta-turistica-dei-cammini-religiosi-italiani-a-valere-sul-fondo-per-i-cammini-religiosi/