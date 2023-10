Viminale: massima attenzione verso sicurezza contro terrorismo

“Attenzione massima da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali attacchi terroristici. Due cittadini, uno kosovaro e uno tunisino, sono stati espulsi per motivi di sicurezza nazionale. Erano entrambi fortemente radicalizzati allo Stato Islamico.

Anche in questo caso, hanno avuto un ruolo strategico i Centri per i Rimpatri (CPR), all’interno dei quali i soggetti ritenuti pericolosi vengono accompagnati prima di essere rimpatriati nei rispettivi Paesi d’origine. Salgono così a 56 i provvedimenti di espulsione adottati nel 2023 nei riguardi di cittadini stranieri che rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale“.

Questo il messaggio di rassicurazione diffuso alle pagine ufficiale del Ministero della dell’Interno Italiano. Aumenta l’attenzione verso la sicurezza nei punti e nelle città ritenute “sensibili” del Paese verso eventuali elementi ritenuti a rischio.

Fabrizio Pace