Conselve (Pd). Va in chiesa per rubare

Comando Provinciale di Padova – Conselve (Pd) , 27/10/2023 15:05

I Carabinieri della Stazione di Conselve hanno arrestato una cittadina 40enne serba residente a Bovolenta per furto. La donna entrata in chiesa, si è avvicinata al cassetto delle offerte ed ha iniziato ad armeggiare; udendo il rumore provocato, il sacerdote si è affacciato dalla sacrestia notando la donna intenta ad aprire il cassetto, a quel punto contattando la centrale operativa 112 dei Carabinieri.

La pattuglia arrivata subito in chiesa ha trovato la 40enne sull’uscio, ma fermata e sottoposta a perquisizione personale i militari hanno trovato all’interno della sua borsa uno scalpello usato per scardinare il cassetto delle monete. L’arrestata, conosciuta alle FF.OO. per reati analoghi, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/va-in-chiesa-per-rubare