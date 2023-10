Gaza, UE valuta sostegni umanitari via mare

20:50 – L’Unione Europea sta considerando la possibilità di offrire supporto per la fornitura di aiuti umanitari a Gaza attraverso corridoi marittimi.

Questo è ciò che viene riportato da fonti europee al termine del Consiglio dell’UE. L’idea è emersa durante le discussioni tra i leader dell’UE, aprendo la porta a un dibattito dove, paesi come la Francia, si sono resi disponibili.

Attualmente, si sta lavorando diplomaticamente per valutare la fattibilità concreta di questa iniziativa. Alcuni dei principali ostacoli da superare, come spiegato, sono legati a questioni tecniche per la consegna degli aiuti e alla necessità di coordinarsi con Israele su questo fronte.

Nel frattempo, una raffica di razzi ha colpito la zona Sud di Israele. Le sirene d’allarme risuonano nelle città di Ashkelon e Sderot. (Fonte ANSA)