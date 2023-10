Israele-Hamas, ONU preoccupata per il conflitto

20:45 – Le Nazioni Unite hanno espresso oggi seria preoccupazione per “presunti crimini di guerra che si stanno verificando” nel contesto del conflitto tra Israele e Hamas.

La portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Ravina Shamdasani, ha dichiarato che ci sono preoccupazioni riguardo a crimini di guerra commessi da entrambe le parti, inclusi attacchi indiscriminati e la punizione collettiva della popolazione civile di Gaza. Tuttavia, la qualificazione di questi eventi come crimini di guerra deve essere stabilita da un tribunale come parte di una procedura indipendente.

La Corte penale internazionale ha avviato un’indagine formale nel 2021 sui presunti crimini commessi nei territori palestinesi, compresi quelli attribuiti alle forze israeliane, Hamas e altri gruppi armati palestinesi. (Fonte ANSA)