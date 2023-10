Le Azzurre per le partite di novembre: il 9 a Vigevano Italia-Grecia

Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per le prime due partite di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025, che tornerà in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocata in Abruzzo.

La Nazionale Femminile, già qualificata di diritto, il 9 novembre affronta la Grecia al PalaElachem di Vigevano, che così ospiterà per la prima volta una partita di una squadra Azzurra: palla a due alle ore 20.00, diretta su RaiSportHD. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30). La seconda finestra si giocherà a novembre 2024 (in casa con la Repubblica Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la Germania, il 9 in Repubblica Ceca).

Sono dieci le Azzurre confermate, rispetto al Women’s EuroBasket disputato a giugno a Tel Aviv: prima convocazione in assoluto per le due italo-americane Gina Conti (playmaker del Geas) e Sierra Campisano, che ha chiuso la scorsa stagione a Faenza e ora gioca in Spagna. Graditi ritorni in Azzurro per Francesca Pasa, Martina Kacerik, Ilaria Panzera e Sara Madera.

Rinnovato anche lo staff che accompagnerà coach Capobianco nella sua nuova esperienza sulla panchina della Nazionale Femminile: Vincenzo Di Meglio (coach della Oxygen Roma) sarà uno degli assistenti, insieme alla confermata Cinzia Zanotti. Conferma anche per Alessandro Fontana, assistente del Famila Schio. La nuova Team Director è Kathrin Ress, Consigliere Federale e una lunghissima storia d’amore con la Maglia Azzurra (140 presenze, 1.060 punti).

Le parole di coach Capobianco: “Da Vigevano parte il nostro cammino verso l’Europeo, che ci vedrà protagonisti nel girone che ospiteremo in Italia. Il percorso che ci attende è lungo ma anche se siamo qualificati dobbiamo sempre ricordarci di onorare la maglia azzurra. Ogni passo verso il 2025 deve darci stabilità e consapevolezze. Ripartiamo con entusiasmo, in questi giorni ho contattato al telefono tutte le giocatrici e mi ha fatto estremo piacere ascoltare il loro desiderio di affermarsi con la maglia della Nazionale. Dare il 100% in ogni occasione, allenamenti o partite: questo sarà il nostro mantra da qui al Women’s EuroBasket”.

E’ possibile acquistare i biglietti per la partita di Vigevano presso il circuito Vivaticket. Sono previste delle promozioni per i tesserati FIP, contattando il proprio Comitato Regionale.

La partita sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 7 novembre alle ore 11.15 presso la Sala Consiliare del Comune di Vigevano alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa e dell’Assessore allo Sport Nunzia Alessandrino.

Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.

Fonte https://fip.it/le-azzurre-per-le-partite-di-novembre/