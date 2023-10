New York: Sindaco offre biglietto aereo ai migranti

E’ crisi migranti nella grande mela, ad affermalo è stato il Sindaco democratico Eric Adamas, quasi un mese fa. L’amministrazione del primo cittadino di New York, sta cercando di risolvere questa crisi, tra le tante le tante opzione c’è quella di offrire un biglietto aereo di sola andata per qualsiasi meta al di fuori della città di New York.

I centri di accoglienza new-yorkesi sono ormai fuori controllo, molti gli episodi di violenza che si consumano all’interno di quelle mura, e in più ci sono pochi posti disponibili, ed è impossibile aprirne altri.

Adams, ha fatto sapere che tutte le persone in cerca di sistemazione nei centri di accoglienza di prepararsi al rischio di dormire all’addiaccio nei mesi invernali.

“Quando non c’è più posto, significa che non c’è più posto. Ogni anno i miei parenti si fanno vivi per il giorno del Ringraziamento e tutti vogliono dormire a casa mia. Non c’è posto. Questo è il livello a cui siamo arrivati”, le parole di Adams.

Fine 2022, sono giunti 130 mila migranti nella città di New York. Per ora la permanenza nei centri di accoglienza per i nuovi arrivi è di massimo un mese (fonte: ansa.it).

AO