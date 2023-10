Trasporti. FS italiane ha avviato programma di euro-commercial paper

Ottenuto il rating di breve termine da S&P e Fitch

(DIRE) Roma, 27 Ott. – Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) ha finalizzato in data odierna la costituzione del proprio Euro-Commercial Paper Programme (Programma ECP), con durata di tre anni e importo massimo complessivo fino a 2 miliardi di euro.

Il Programma ECP è stato presentato allo STEP Secreteriat per ottenere il c.d. STEP Label, affinché le commercial paper emesse nel contesto del Programma ECP siano idonee ai sensi della Step Market Convention. Il Programma ECP amplia ulteriormente il numero di strumenti finanziari a disposizione del Gruppo FS per la raccolta a breve termine.

Le commercial paper emesse saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali, con valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in altra valuta. Il Programma ECP ha ottenuto il Rating ‘A-2’ da S&P e ‘F2’ da Fitch. In concomitanza di tale iniziativa, FS ottiene per la prima volta anche lo short-term rating, che si attesta a ‘A-2’ da S&P e ‘F2’ da Fitch.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ING hanno agito in qualità di Arrangers. Barclays, BofA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), ING e Société Générale agiscono in qualità di Dealers. (Red/Dire) 19:46 27-10-23