Viterbo. Fugge dopo aver causato un incidente stradale, la Polizia di Stato lo insegue e lo blocca

Durante un servizio serale di vigilanza sulle principali arterie stradali della provincia di Viterbo svolto nello scorso fine settimana, in località “San Martino al Cimino”, il conducente di un’autovettura ha urtato la fiancata di un furgone che aveva incrociato, dandosi poi alla fuga.

L’episodio non è sfuggito ad una pattuglia della Polizia di Stato del Distaccamento di Polizia Stradale di Tarquinia che, immediatamente, si poneva all’inseguimento del fuggitivo.

Nonostante l’utilizzo della sirena e i dispositivi lampeggianti accesi, l’autista del veicolo non si è fermato all’alt impostogli dagli operatori, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Il conducente è risultato essere in stato di ebbrezza alcoolica ed avere a carico un provvedimento di inidoneità alla guida.

L’autovettura è invece risultata priva di copertura assicurativa e di revisione. L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per un totale di oltre 1.500 euro con i provvedimenti accessori della revoca della patente di guida, del sequestro del veicolo ai fini della confisca e della decurtazione complessiva di 22 punti dalla patente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Viterbo/articolo/2743653ba0b0efc20975906613