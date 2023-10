MO. Parroco di Gaza: bombardamenti atroci, preghiamo per pace

Messaggio da Betlemme: ma fedeli ci fanno sapere che stanno bene

(DIRE) Roma, 28 Ott. – I fedeli della Sacra famiglia di Gaza hanno fatto sapere di “stare bene” nonostante i “bombardamenti pesantissimi” su tutta la Striscia e i bisogni di ogni tipo: lo ha riferito il parroco locale, padre Gabriel Romanelli, con un messaggio inviato oggi dalla Cisgiordania. Da ieri pomeriggio nella regione palestinese le comunicazioni sono estremamente difficili, sia via telefono che via internet.

“I parrocchiani di Gaza continuano a chiedere la fine della guerra” riferisce padre Romanelli, missionario argentino, bloccato a Betlemme dal 7 ottobre, quando il conflitto mediorientale è tornato a divampare con gli assalti di Hamas nel sud di Israele e la reazione militare di Tel Aviv. “Tutto quello che stanno attraversando è atroce” sottolinea il missionario in riferimento ai suoi parrocchiani, “con bombardamenti pesantissimi su tutta la Striscia durante la notte e con bisogni di ogni tipo”. Padre Romanelli continua: “Da ieri sera non hanno nemmeno telefono né internet; ci hanno fatto sapere che stanno tutti bene, tutti insieme nelle strutture della chiesa”.

Padre Romanelli condivide anche un filmato, spiegando: “In mezzo a tanta angoscia, l’altro ieri, alcuni nostri bambini rifugiati nella parrocchia della Sacra famiglia hanno voluto inviare a Papa Francesco e a tutti coloro che pregano per la pace una registrazione con il Padre nostro, l’Ave Maria e Sotto la tua protezione, anche in arabo, dei vostri saluti e ringraziamenti”. Il parroco conclude: “Continuiamo a pregare per la pace”. (Red/Dire) 19:00 28-10-23