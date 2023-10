Scavi in ​​Iraq portano alla luce un’enorme scultura di divinità alata di 2700 anni fa in condizioni “incredibili”

Uno scavo in Medio Oriente ha portato alla luce la statua di una divinità alata, quasi del tutto intatta nonostante le sue dimensioni. La statua in alabastro, risalente a 2700 anni fa, raffigurante la divinità assira alata Lamassu è stata trovata nel nord dell’Iraq il 24 Ottobre, riferisce AFP, quasi in un unico pezzo. All’enorme scultura mancava solo la testa, che però era già in possesso del Museo iracheno di Baghdad dopo essere stata confiscata ai contrabbandieri dai doganieri negli anni ’90.

L’archeologo francese Pascal Butterlin, che ha guidato gli scavi, ha affermato di “non aver mai portato alla luce nulla di così grande in vita mia prima”. La scultura pesa 18 tonnellate e misura 3,8 x 3,9 metri. “Normalmente, è solo in Egitto o in Cambogia che si trovano pezzi così grandi”. La statua fu eretta all’ingresso dell’antica città di Khorsabad, circa 15 chilometri a nord della moderna città di Mosul.

Raffigura il Lamassu: una divinità assira con testa umana, corpo di toro e ali di uccello. Butterlin, professore di archeologia del Medio Oriente presso l’Università di Parigi I Pantheon-Sorbonne, ha affermato che “l’attenzione ai dettagli è incredibile”.

Ha detto che l’opera fu commissionata durante il regno del re Sargon II che regnò dal 722 al 705 a.C. e fu eretta alle porte della città per fornire protezione alla capitale assira. Menzionato per la prima volta nel XIX secolo dall’archeologo francese Victor Place, il rilievo (il metodo scultoreo per sollevare la figura da uno sfondo solido) è scomparso dai registri pubblici fino agli anni ’90, quando le autorità irachene lo hanno destinato a un “intervento urgente”.

Fu durante questo periodo che i saccheggiatori saccheggiarono la testa e la fecero a pezzi per contrabbandarla all’estero. Il professor Butterlin, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha affermato che il resto della base è stata risparmiata dalla distruzione da parte del gruppo jihadista dello Stato Islamico quando ha invaso l’area nel 2014 perché i residenti del moderno villaggio di Khorsabad l’hanno nascosta prima di fuggire nel territorio controllato dal governo.

c.s. – Sportello dei Diritti