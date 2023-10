Addio a Matthew Perry

A soli 54 anni ci lascia Matthew Perry, colui che aveva dato vita al sensibile e romantico Chandler Bing, della famosa serie tv “Friends”. La notizia della sua morte ha fatto il giro dei social in pochi minuti, tutti nelle proprie bacheche e storie hanno condiviso una foto dell’amato attore.

Il corpo senza vita di Perry è stato trovato dentro la vasca idromassaggio nella sua casa a Los Angeles. Non si conoscono i motivi precisi del decesso, ma secondo alcune fonti si tratterebbe di annegamento accidentale. All’interno dell’abitazione non sono state trovate alcun tipo di droghe. In passato, Perry, aveva abusato di alcool e di sostanze stupefacenti, e aveva speso milioni di dollari per cercare di smettere. Nel 2020 ebbe un arresto cardiaco.

Matthew Perry, fin da piccolo sognava di lavorare nel mondo delle stelle, solo quando era un adolescente aveva ottenuto piccoli ruoli tra il 1987 e il 1988, ma la sua ascesa iniziò quando nel 1994 ottene il ruolo di Chandler Bing.

AO