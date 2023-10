Evento Photo Contest al Forte Pignatelli di Campo Calabro

Si è svolto in questi giorni, alla Fortezza di Poggio Pignatelli, il contest fotografico I edizione organizzato dall’Associazione Sentieri Intrecciati, con Presidente il dottor Domenico Colella, e patrocinato dal Comune di Campo Calabro, nella persona di Rocco Alessandro Repaci Sindaco, che ha visto premiata la foto più bella del contest del Signor Alessandro di Quarto. Un viaggio tra i luoghi di Scilla e Cariddi visto da una fotografia, tanto quanto lo splendido spettacolo che ha concluso l’evento, musicantato da Fulvio Cama sulle sequenze fotografiche degli abissi marini e meravigliosi fondali dello stretto.

L’esperienza fatta ci ha trasportati in un viaggio emozionante raccontato dal fotografo subacqueo Francesco Turano sulle musiche di un cantastorie eccezionale quale è Fulvio Cama; condotti in un viaggio unico, dritti verso l’essenza, il cuore dello Stretto di Scilla e Cariddi: passando dalle profondità misteriose degli abissi marini fino alle maestose vette dell’Aspromonte. Questa straordinaria esperienza ci ha immerso in un mondo di suoni e immagini, intrecciando abilmente mito e leggenda, mentre ci svela l’incredibile diversità delle creature marine che popolano le nostre acque nonchè le affascinanti storie millenarie che circondano la nostra terra. I compagni di viaggio di questo meraviglioso evento svoltisi con successo e con un sold out ha visto impegnati il Musicantore Fulvio Cama, che con la sua musica ci ha fatto assaporare questa avventura epica, e il talentuoso Fotografo subacqueo Francesco Turano, il cui obiettivo ha catturato le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare.

Insieme, ci hanno condotti attraverso la narrazione in luoghi di incanto, rivelando il lato magico e straordinario di questa terra, ricca di fascino e storia. Affascinati e incantati da questo viaggio unico tra mito, leggenda, musica e immagini, alla scoperta delle bellezze nascoste dello Stretto di Scilla e Cariddi. L’evento si è concluso nello scenario di Poggio Pignatelli, fortezza di Campo Calabro riqualificata, tra gli applausi del pubblico e i complimenti di tutti i presenti adulti e bambini compresi. Ad introdurre l’Evento Cettina Crupi che ringrazia l’Associazione Sentieri Intrecciati per questa magnifica esperienza tra storia, arte, cultura, musica e bellezze nascoste del nostro tanto invidiato spettacolo dello Stretto.

