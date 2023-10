Liguria. Toti: Record navi a Genova, posti di lavoro, turismo e giovani formati

(DIRE) Roma, 29 Ott. – “Giornata da record oggi per il porto di Genova, con ben 4 navi in contemporanea della flotta MsSC Crociere. Rappresentano migliaia di posti di lavoro, centinaia di giovani formati nei nostri ITS, turismo e tanta occupazione per le imprese della nostra regione.

Solo nella giornata di oggi sono stati registrati oltre 22mila crocieristi, un numero mai visto in precedenza per un’unica compagnia. E non solo: questo weekend sotto la Lanterna sono arrivate ben 6 navi della flotta MSC che hanno trasportato complessivamente oltre 31mila passeggeri, mentre nel mese di ottobre la compagnia ha portato nel capoluogo ligure oltre 205mila turisti.

Risultati straordinari che non solo confermano il ruolo centrale della Liguria nel settore crocieristico ma dimostrano una continua crescita dell’economia della nostra regione”, così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. (Red/ Dire) 18:25 29-10-23