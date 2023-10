Reggina: scialbo 0-0 in terra siciliana

La Reggina torna con un solo punticino dalla trasferta in quel di Ragusa e nonostante gli uomini di mister Trocini abbiano giocato per 40 minuti con l’uomo in più. Troppo leggero l’attacco Amaranto che di fatto non crea nessun pericolo alla porta avversaria con l’eccezione di un tiro da fuori di Mungo che, deviato da un avversario, coglie in pieno la traversa. Per il resto si è assistita ad una classica partita di Serie D con la squadra di casa che, chiusa bene in difesa, non ha lesinato colpi proibiti ai calciatori reggini.

Anche oggi non possiamo che rilevare che in serie D la differenza la fanno i calciatori da doppia cifra nel reparto avanzato e la neo società Amaranto, come abbiamo già ampiamente detto, ha deciso di puntare su un giocatore argentino che potrà mettere piede in campo solo a metà Novembre e cioè, ahinoi, quando i buoi saranno usciti dalla stalla.

Mercoledì 1 Novembre partita infrasettimanale con la capolista a punteggio pieno Trapani. Servirà una vittoria altrimenti la festa di Ognissanti segnerà la fine del campionato amaranto. (foto di repertorio)

RDL