USA: trovato il killer del Maine

Robert Card, l’autore della sparatoria di Lewiston, dove sono morte 18 persone, è stato trovato morto nei boschi. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto a pochi chilometri da Lewiston, la città dove aveva compiuto la strada pochi giorni prima.

La notizia è stata riporta dalla, secondo alcune fonti il Killer si sarebbe suicidato sparandosi in testa. Agenti della polizia e membri del FBI, erano sulle tracce di Robert Card, un ex militare con problemi mentali.

Le ricerche si erano spostate anche verso il confine del Canada, le forze dell’ordine statunitense, avevano avvertito quelle canadesi di stare in allerta. Il carnefice aveva provocato una delle sparatorie più letali degli ultimi anni, in una Paese in cui solo quest’anno ci sono state 535 sparatorie registrate (fonte: ansa.it).

