Cine Teatro Metropolitano, appuntamento con “Ulisse on The Road” il 31 Ottobre

Una produzione originale, “Ulisse on the road” – che vede un testo scritto da Katia Colica e la regia di Maria Milasi – farà tappa al Cine Teatro Metropolitano Martedì 31 Ottobre alle ore 21. Una scrittura contemporanea che rielabora il mito narrato nell’Odissea attraverso i personaggi di Penelope, Circe, Poseidone, Ulisse, interpretati rispettivamente da Kristina Mravcova, Maria Milasi, Andrea Puglisi e Americo Melchionda.

Nell’ambito della rassegna “With a little help from my friends” curata dal direttore artistico Antonio Calabrò, i quattro personaggi rappresentano in scena anche quattro destini: una donna in attesa del cambiamento, una maga eccentrica e ribelle, un graffiante istrionico dio e un mortale che si prepara a tornare. Un filo sottile li lega: il viaggio, anche interiore.

Un uomo, partito per una guerra che non voleva, incrocia figure e mondi che rappresentano, metaforicamente, il processo di crescita di ciascun essere umano. Ulisse non attraversa soltanto il mare reso sfavorevole da Poseidone, ma anche le ragioni e visioni dello stesso dio che lo osteggia, le stregonerie di Circe e i suoi sogni e, alla fine, il tragitto di ritorno dalla fedele moglie Penelope.

Con una messa in scena fresca e vivace, che alterna ironia e dramma senza soluzione di continuità, la narrazione a tappe dà voce ai quattro punti di vista differenti.

La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e questo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.